Galatasaray taraftarından Volkan Demirel'e büyük saygısızlık! Sadece bakmakla yetindi

Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğine devam ettiren Galatasaray'da taraftarların volkan Demirel'e yaptıkları benzetme maça damgasını vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarların Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'e "Ayı" diye bağırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Volkan Demirel ise taraftarla hiç bir şekilde tepki vermemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. Haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu, Juan Mata (2) ve Bafetimbi Gomis kaydetti. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray puanını 42'ye yükselterek liderliğini devam ettirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mücadelenin oynandığı sırada sarı-kırmızılı taraftarlardan Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve şu anda Hatayspor'un teknik direktörü olan Volkan Demirel'e "Ayı" diyerek seslendiği görüldü. O anlar sosyal medyaya damgasını vurdu.

ÖNCE "VOLKAN", SONRA "AYI"

Söz konusu görüntülerde birkaç Galatasaray taraftarının Volkan Demirel'e önce "Volkan" daha sonra ise "Ayı" diye seslendiği görüldü. Kendisine söylenen kelimelerin farkına varan Demirel ise taraftarlara uzun uzun bakmakla yetindi.