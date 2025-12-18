Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde golcü transferi için Alexander Sörloth ve Romelu Lukaku isimleri öne çıktı. Atletico Madrid forması giyen Sörloth için 30 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlanabileceği belirtiliyor. Sörloth transferinin gerçekleşmemesi durumunda ise alternatif olarak Napoli'nin 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği Romelu Lukaku'nun gündeme geleceği öğrenildi.
SÖRLOTH İÇİN 30 MİLYON EURO FORMÜLÜ
Sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için 30 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlayabileceği ifade ediliyor. Yönetimin, Norveçli golcüyü transfer listesinin ilk sırasına aldığı ve pazarlıklarını bu rakam üzerinden sürdürdüğü belirtiliyor.
B PLANI: ROMELU LUKAKU
Fenerbahçe'de Sörloth transferinin gerçekleşmemesi durumunda devreye girecek alternatif isim de netleşti. Sarı-lacivertlilerin, Napoli'nin 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği Romelu Lukaku'yu B planı olarak belirlediği öğrenildi. Lukaku'nun, teknik direktör Domenico Tedesco'nun eski öğrencisi olması bu ihtimali güçlendiren faktörler arasında gösteriliyor.