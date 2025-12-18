Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde golcü transferi için çalışmalarını sürdürürken, Alexander Sörloth ve Romelu Lukaku isimleri ön plana çıktı.

SÖRLOTH İÇİN 30 MİLYON EURO FORMÜLÜ

Sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için 30 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlayabileceği ifade ediliyor. Yönetimin, Norveçli golcüyü transfer listesinin ilk sırasına aldığı ve pazarlıklarını bu rakam üzerinden sürdürdüğü belirtiliyor.

B PLANI: ROMELU LUKAKU

Fenerbahçe'de Sörloth transferinin gerçekleşmemesi durumunda devreye girecek alternatif isim de netleşti. Sarı-lacivertlilerin, Napoli'nin 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği Romelu Lukaku'yu B planı olarak belirlediği öğrenildi. Lukaku'nun, teknik direktör Domenico Tedesco'nun eski öğrencisi olması bu ihtimali güçlendiren faktörler arasında gösteriliyor.