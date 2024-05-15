Sorgun Engelliler Umut Derneği Spor Kulübü Dostluk Maçını Kazandı

Sorgun Engelliler Umut Derneği Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Engelliler Haftası dolayısıyla kurum müdürleri ile oynadığı dostluk maçını 26-12 kazandı.

Yozgat Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen tekerlekli basketbol maçında, Sorgun Engelliler Umut Derneği Spor Kulübü sporcuları ile il protokolü karşı karşıya geldi. Engelliler Haftası dolayısıyla kıyasıya bir mücadeleye sahne olan karşılamada, azim ve kararlılıklarıyla birçok başarıya imza atan Sorgun Engelliler Umut Derneği Spor Kulübü Tekerlekli Basketbol takımı, rakibini mağlup etmeyi bildi.

Tekerlekli sandalyeye oturarak, engelliler ile basketbol maçı yapan kurum müdürlerinin mücadelesi salondakiler tarafından takdir topladı. Karşılaşmayı çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi. Maç sonrası Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun Engelliler Umut Derneği Spor Kulübü oyuncularını ve kurum müdürlerini kutladı. Vali Özkan, engelli sporcularla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Hak eden taraf karşılaşmayı kazandı"

Engelliler Haftası dolayısıyla oynanan karşılamanın farkındalık adına verimli geçtiğini söyleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Bugün burada takımlarımızın beraber basketbol maçını izledik. Gerçekten güzel maç oldu. Başlangıçta da ifade ettiğim gibi maçı hak eden kazandı. Engelin gerçekten kolay olmadığını, metanet gerektirdiğini, sabır istediğini ve söz yerinde ise sımsıkı hayata tutunmak gerektiğini hepimiz biliyoruz. Tabii onların hayatını kolaylaştırmak, onların hayatlarını renklendirmek bizlerin en önemli görevi. Bu vesileyle de ben bu noktada destek olan, görev alan, sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm insanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizim için zor bir maç oldu"

İl AFAD Müdür Rifat Genç ise, "Bizim için gerçekten çok zor bir mücadeleydi. Bazı engelleri aşmanın nedenli zor olduğunu bizler gördük. Bu günlerin önemini herkese duyurmak adına bu tarz müsabakaların, bu tarz farkındalık etkinliklerinin de artmasını hep istiyoruz. Bu mücadelede de gerçekten onların ne kadar bu işi ciddiye aldığını ve çok çalıştığını bizzat öğrenmiş olduk. Çok zordu. Gerçekten tekerlekli sandalyeyle hem gitmek hem basket atmak hem pas atmak çok çok zor bir şeymiş. Bunu da öğrenmiş olduk" şeklinde konuştu.

"Tekerlekli sandalyeyi kullanırken çok zorlandım"

Tekerlekli sandalye üzerinde oldukça zorlandığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi de, "Engelliler Haftasında, Sorgun takımımızla maç yaptık. Tabii dışarıdan çok kolay gibi gözüken şeylerin aslında ne kadar zor olduğunu, ufacık hareketlerin bile sahada çok zor yapıldığını gördük. karşılaşma çok da keyifliydi. Arkadaşlarla da mutlu güzel bir zaman geçirdik. Her alanda arkadaşlarımızın sahada olabileceğini ve oralarında ne kadar başarılı olduklarını görmüş olduk. Tekerlekli sandalyeyi kullanırken çok zorlandım. Potaya daha önce oturarak hiç şut atmamıştım. Çok da zor bir deneyimdi ama bir süre sonra alıştık. Tabii biz alışınca da maç bitmiş oldu" ifadelerinde bulundu.

"Bizim durumumuzu yaşayarak öğrendiler"

Geçirdiği iş kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Sorgun Engelliler Umut Derneği Spor Kulübü oyuncusu İsmail Keleşoğlu, 15 yıldır basketbol sporuyla uğraştığını söyledi. Keleşoğlu basketbol maçında il müdürleriyle karşılaştıklarını belirterek, "Müdürlerimiz engellilerin yaşadığı durumları yerinde öğrendiler. Her vatandaş engelli adaydır. Kısa da olsa rakibimiz bu duyguyu tattı. Neler yaşadığımızı nasıl yürüdüğümüzü, sandalye de neler yaşadığımızı görebildiler. Maç çok güzel geçti, çok zevkliydi, eğlendik" dedi. - YOZGAT