Son Dakika: TFF Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a kötü haber! Trabzonspor maçıyla ilgili başvuru reddedildi
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Spor
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Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'ın sonucu merak edilen başvurusuyla ilgili karar geldi. Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçıyla ilgili kural hatası başvurusunu tahmin ve varsayıma dayalı olduğu gerekçesiyle oybirliğiyle reddetti.
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 1-1 berabere biten Trabzonspor maçında 'kural hatası' yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.
MERAKLA BEKLENEN KARAR ÇIKTI
Bugün başvuruyu görüşen TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçıyla ilgili kural hatası başvurusunu tahmin ve varsayıma dayalı olduğu gerekçesiyle oybirliği sonucunda reddetti.
"TAHMİN VE VARSAYIMA DAYALI"
Tahkim Kurulu'nun açıklaması şöyle: "İddia edilen kural hatasının müsabaka sonucunu etkilediğine ilişkin itirazın tahmin ve varsayıma dayalı olduğu kabul edilerek esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Beşiktaş'ın başvurusunun oybirliğiyle reddedilmesine karar verilmiştir."