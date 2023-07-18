Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon 4 takımın küme düşecek

TFF, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda küme düşecek takım sayısını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 20 takımın mücadelede edeceği sezonda son sırada yer alan 4 takım küme düşecek.

TFF, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda küme düşecek takım sayısını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 20 takımın nücadelede edeceği sezonda son sırada yer alan 4 takım küme düşecek.

4 TAKIM DÜŞECEK

Federasyondan yapılan açıklamada, "Sezon sonunda Süper Ligde 17, 18, 19 ve 20'inci sıraları alan 4 (dört) takım TFF 1. Lige düşecek." denildi. Daha önce Süper Lig'in 20 takım ile oynanacağı belirtilmişti.

DEPREM NEDENİYLE 2 TAKIM DÜŞMÜŞTÜ

Deprem felaketi nedeniyle geçtiğimiz sezon 2 takımın küme düşürüldüğü Süper Ligde bu sezon son sırada bulunan 4 takım düşürülecek.