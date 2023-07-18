Üye Girişi
Haberler

Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon 4 takımın küme düşecek

Spor Haberleri

TFF, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda küme düşecek takım sayısını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 20 takımın mücadelede edeceği sezonda son sırada yer alan 4 takım küme düşecek.

TFF, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda küme düşecek takım sayısını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 20 takımın nücadelede edeceği sezonda son sırada yer alan 4 takım küme düşecek.

4 TAKIM DÜŞECEK

Federasyondan yapılan açıklamada, "Sezon sonunda Süper Ligde 17, 18, 19 ve 20'inci sıraları alan 4 (dört) takım TFF 1. Lige düşecek." denildi. Daha önce Süper Lig'in 20 takım ile oynanacağı belirtilmişti.

DEPREM NEDENİYLE 2 TAKIM DÜŞMÜŞTÜ

Deprem felaketi nedeniyle geçtiğimiz sezon 2 takımın küme düşürüldüğü Süper Ligde bu sezon son sırada bulunan 4 takım düşürülecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title