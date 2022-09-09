Son dakika haberleri... Hatayspor Kerim Alıcı'yı transfer etti
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Son dakika haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sağ bek oyuncusu Kerem Alıcı'yı renklerine bağladığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sağ bek oyuncusu Kerem Alıcı'yı renklerine bağladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Göztepe forması giyen sağ bek oyuncusu Kerim Alıcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Kerim Alıcı'ya hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz. Evine hoş geldin Kerim Alıcı." ifadeleri kullanıldı.