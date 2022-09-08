Son dakika haberleri... Galatasaray, Juan Mata'nın transferi için görüşmelere başladı Spor Haberleri Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, İspanyol futbolcu Juan Mata'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Galatasaray Kulübü, İspanyol futbolcu Juan Mata'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen ve kulübün internet sitesinde de yer alan bildirimde "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda futbolu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi. Son olarak İngiltere'de formasını giydiği Manchester United'la sözleşmesi sona eren serbest durumdaki Mata'nın bugün İstanbul'da geleceği bildirildi. Spor Kaynak: AA / Serdal Kalaycı Galatasaray Sportif AŞ Juan Mata Spor Haberler Son Dakika

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