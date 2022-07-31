Son dakika haberleri | Abdullah Avcı: Hak ettiğimiz bir Süper Kupa finalini kazandık

"Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak istiyoruz"

"Yeni bir hikaye yazmak için bu başlangıca ihtiyacımız vardı"

Bu sezon uygulamaya girecek Rezerv Lig hakkında görüşleri sorulan Avcı, "Rezerv Lig diye bir şey açılıyor, içeriğinin şu an itibarıyla uygulamasını doğru olmadığını düşünüyorum. 12 sene önce bunun araştırmasını yapan bir teknik adamım ama Rezerv Lig'in rekabet içinde olması gerekiyor. Tesislerde Rezerv Lig oynanmaz, bu oyuncuya katkı sağlamaz. Uygulaması daha önce oldu, 21 Yaş Altı Ligi bir sene sonra kalktı. Rezerv Ligi bugün kuruyoruz, bir hafta sonra başlıyoruz doğru değil. Rezerv lig açılımının başka türlü olursa katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.