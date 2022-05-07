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Son dakika haber... Tunuslu Jabeur, WTA 1000 kategorisinde kazanan ilk Arap tenisçi oldu

AA - Şenhan Bolelli - Spor
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Son dakika haber... Tunuslu Jabeur, WTA 1000 kategorisinde kazanan ilk Arap tenisçi oldu

Son dakika haberi: İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen açık tenis turnuvasının WTA kadınlar finalinde ABD'li rakibi Jessica Pegula'yı 2-1 yenen Tunuslu Ons Jabeur şampiyon olarak, bu kategoride kazanan ilk Arap tenisçi olarak tarihe geçti.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen açık tenis turnuvasının WTA kadınlar finalinde ABD'li rakibi Jessica Pegula'yı 2-1 yenen Tunuslu Ons Jabeur şampiyon olarak, bu kategoride kazanan ilk Arap tenisçi olarak tarihe geçti.

Arap ülkeleri arasında dünya klasmanında ilk 10'a girme başarısını gösteren tek tenisçi olan Jabeur (10), kariyerinde ilk kez WTA 1000 kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Bu kategoride şampiyonluğu olmayan Pegula ile kariyerindeki 5. maçına çıkan Tunuslu tenisçi, ABD'li rakibine karşı galibiyet üstünlüğünü (3 galibiyet, 2 yenilgi) de ele geçirdi.

Karşılaşmanın ilk setini 7-5 kazanan 27 yaşındaki Jabeur, ikinci seti 6-0 kaybettikten sonra, son sette 6-2'lik galibiyet aldı.

Madrid'de 8 numaralı seribaşı olan Jabeur finale gelen kadar, Belinda Bencic, Simone Halep ve Ekaterina Alexandrova'yı eledi.

Sadece ülkesi Tunus'ta değil tüm Arap ülkelerinde bu kategoride kazanan ilk tenisçi olan Jabeur, Madrid'de aldığı şampiyonlukla dünya klasmanında 7. sıraya yükseldi.

AA / Şenhan Bolelli - Spor

Tam Gemi Şok Denemeleri, İspanya, Madrid, Tenis, Spor, Haberler

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