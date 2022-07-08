Son Dakika | Olympiakos, Isaiah Canaan'ı transfer etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Olympiakos, Isaiah Canaan'ı transfer etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Son Dakika | Olympiakos, Isaiah Canaan'ı transfer etti

Son dakika haberine göre Yunan ekibi Olympiakos, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynayan ABD'li basketbolcu Isaiah Canaan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yunan ekibi Olympiakos, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynayan ABD'li basketbolcu Isaiah Canaan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

THY Euroleague ekiplerinden Olympiakos, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yunan temsilcisi son olarak Galatasaray NEF'te forma giyen ABD'li basketbolcu Isaiah Canaan'ı transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Canaan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

31 yaşındaki basketbolcu kariyerinde NBA'de Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Chicago Bulls, Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves ve Milwaukee Bucks'ta oynarken ayrıca Murray State, Rio Grande Valley Vipers, Kuzey Arizona Suns, Stockton Kings, UNICS Kazan ve Galatasaray formalarını giydi.

Isaiah Canaan, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile ligde oynadığı 12 maçta 11.3 sayı, 2,1 ribaund ve 1,92 ribaund ortalamalarıyla takımına katkı verdi.

(Oğuzhan Ort /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbolcu Galatasaray Isaiah Spor Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title