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Giresun haber... Giresunsporlu Traore Partizan ile anlaştı

Spor Haberleri

Giresun haber... Giresunsporlu Traore Partizan ile anlaştı

Giresun spor haberi: SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Malili oyuncusu Hamidou Traore'nin Sırbıstan'ın Partizan takımı ile anlaştığı bildirildi.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Malili oyuncusu Hamidou Traore'nin Sırbıstan'ın Partizan takımı ile anlaştığı bildirildi.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda takımıza katılan profesyonel futbolcumuz Hamidou Traoré'nin transferi için Sırbistan Süper Ligi takımlarından FK Partizan ile anlaşma sağlanmıştır. Kendisine Giresunspor için vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.25 yaşındaki oyuncu Giresunspor ile 35 maça çıkarak, iki gol iki asistlik katkı sağlamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Spor

Hamidou Traore Giresunspor Spor Haberler

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