Haberler

Son dakika golü de yetmedi! Juventus yine kayıplarda

Son dakika golü de yetmedi! Juventus yine kayıplarda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Roma deplasmanında 3-1 geriye düşen Juventus, 90+3'te bulduğu golle 3-3 berabere kaldı ancak ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkararak kritik süreçten çıkamadı.

  • Juventus, Serie A'nın 27. haftasında deplasmanda Roma ile 3-3 berabere kaldı.
  • Juventus, ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.
  • Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a elenerek Avrupa'ya veda etti.

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus, deplasmanda Roma ile 3-3 berabere kaldı. 3-1 geriye düşen siyah-beyazlılar, 90+3. dakikada bulduğu golle 1 puanı kurtardı.

GERİ DÖNÜŞ SON ANDA GELDİ

Olimpico'daki mücadelede Roma, 39. dakikada Wesley'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Juventus, 47. dakikada Francisco Conceiçao ile eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip 54. dakikada Evan N'Dicka ve 65. dakikada Donyell Malen'in golleriyle skoru 3-1'e taşıdı. Juventus, 78'de Jeremie Boga ile umutlandı. 90+3. dakikada Federico Gatti sahneye çıktı ve skoru 3-3'e getirdi.

Roma'da Zeki Çelik, Juventus'ta Kenan Yıldız mücadelede 90 dakika forma giydi. Bu sonucun ardından Juventus 47, Roma ise 51 puana yükseldi.

KRİTİK TAKVİMDEN ÇIKAMADI

İtalya Kupası'nda Atalanta'ya elenen Juventus, ligde de zorlu süreçten çıkamadı. Lazio ile berabere kalan, Inter ve Como'ya mağlup olan Torino temsilcisi, Roma beraberliğiyle ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Juventus ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a elenerek Avrupa'ya veda etmişti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Savaşta bir ilk yaşandı! İsrail o ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne İHA saldırısı! Patlama sonrası uçaklar havalandı

Savaş Avrupa Birliği sınırlarının içine sıçradı! Üssü İHA ile vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu
Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti
Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

Kante'nin büyük isyanı
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor

ABD'nin kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor
Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı

Emekli Tuğgeneral, Orta Doğu'daki yeni savaş için süre biçti