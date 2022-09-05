Son Dakika | Giresunspor, Faustin Senghor'u transfer etti Spor Haberleri Son dakika spor haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Senegalli defans oyuncusu Faustin Senghor'u kadrosuna kattı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Senegalli defans oyuncusu Faustin Senghor'u kadrosuna kattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncu Faustin Senghor ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Faustin Senghor'a 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Spor Kaynak: AA / Gültekin Yetgin Giresunspor Spor Haberler Son Dakika

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