Son dakika: Galatasaray, Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, transferlerine devam ediyor. Saatler önce yaptığı videolu duyuru ile Haris Seferovic'i açıklayan Galatasaray, şimdi de 27 yaşındaki Fransız sağ bek Leo Dubois ile anlaşma sağladı.

KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan açıklama: "Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır."