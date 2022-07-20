Son dakika: Galatasaray, Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Galatasaray, Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

Galatasaray, Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 27 yaşındaki sağ bek yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, transferlerine devam ediyor. Saatler önce yaptığı videolu duyuru ile Haris Seferovic'i açıklayan Galatasaray, şimdi de 27 yaşındaki Fransız sağ bek Leo Dubois ile anlaşma sağladı.

KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan açıklama: "Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title