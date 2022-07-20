Son dakika: Galatasaray, Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray, Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 27 yaşındaki sağ bek yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, transferlerine devam ediyor. Saatler önce yaptığı videolu duyuru ile Haris Seferovic'i açıklayan Galatasaray, şimdi de 27 yaşındaki Fransız sağ bek Leo Dubois ile anlaşma sağladı.
KAP AÇIKLAMASI
Galatasaray'dan açıklama: "Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır."