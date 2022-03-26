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Son Dakika: Galatasaray'ın borcu 2 milyar 561 milyon lira

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son Dakika: Galatasaray'ın borcu 2 milyar 561 milyon lira

Son dakika: Galatasaray'ın 31 Aralık 2021 itibarıyla borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğu açıklandı.

Galatasaray Olağan Mali Genel Kurulu'nda Sarı-Kırmızılı kulübün 31 Aralık 2021 itibarıyla borcun 2 milyar 561 milyon lira olduğu açıklandı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu bildirdi.

Son Dakika: Galatasaray'ın borcu 2 milyar 561 milyon lira

ŞUBE AÇILIYOR

Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Toplantı Salonu'nda sunum yaptı. Kanık, net borcun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu bildirdi. Otizm yüzme şubesinin kurulması için verilen önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Fatih Terim, Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Haberler

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