Son Dakika: Galatasaray'ın borcu 2 milyar 561 milyon lira

Galatasaray Olağan Mali Genel Kurulu'nda Sarı-Kırmızılı kulübün 31 Aralık 2021 itibarıyla borcun 2 milyar 561 milyon lira olduğu açıklandı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu bildirdi.

ŞUBE AÇILIYOR

Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Toplantı Salonu'nda sunum yaptı. Kanık, net borcun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu bildirdi. Otizm yüzme şubesinin kurulması için verilen önerge oy birliğiyle kabul edildi.