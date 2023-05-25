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Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak

Spor Haberleri

Son dakika: Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ, KASIMPAŞA'YA KONUK OLUYOR

Süper Lig'de ikincilik iddiası devam eden Beşiktaş ise 37'nci haftada Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

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