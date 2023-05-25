Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ, KASIMPAŞA'YA KONUK OLUYOR

Süper Lig'de ikincilik iddiası devam eden Beşiktaş ise 37'nci haftada Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.