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Son Dakika: Beşiktaş, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yollarını ayırdı.

Spor Haberleri

Son dakika: Beşiktaş, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yollarını ayırdı.

Süper Lig devi Beşiktaş, Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Kazancı'ya emekleri için teşekkür edildi.

YOLLAR AYRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.'de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı'yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Ceyhun Kazancı Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

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