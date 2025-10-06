Haberler

Somaspor, Yeni Malatyaspor'u 7-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Somaspor, Yeni Malatyaspor'u 7-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor, alt sıralardan kurtulma çabasında, Yeni Malatyaspor deplasmanında 7-1 gibi farklı bir skorla galip gelerek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Somaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında 7-1 kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Borçları yüzünden silinen puanlarıyla eksi 35 puanla sonuncu sırada yer alan zayıf rakibi karşısında gol şov yapan siyah-beyazlılar 4 puana ulaşarak az da olsa rahat nefes aldı. Sezona kötü bir giriş yapan Somaspor 2'nci haftada sadece deplasmanda Fethiyespor'la 1-1 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlılar bu maça kadar Gebzespor, Mardin 1969 Spor, Ankara Demirspor (D), Muşspor (D) ve Aliağa FK'ya mağlup olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan seneler sonra şaşırtan değişim
Oktay Saral'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı: Bu çağdışı uygulamaya artık son verin

Erdoğan'ın başdanışmanından araç sahiplerine nefes aldıracak çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.