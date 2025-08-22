Somaspor’un Yeni Stadyumu Eksiklikler Nedeniyle Kullanılamayacak

Somaspor’un Yeni Stadyumu Eksiklikler Nedeniyle Kullanılamayacak
Somaspor, sezonun ilk haftasında evinde oynayacağı maçı yeni stadyumundaki eksiklikler yüzünden eski stadyumda yapmak zorunda kaldı. Yeni stadyumun çevre düzenlemesi ve teknik donanımları henüz tamamlanmadı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftasında pazar günü evinde Gebzespor'la karşılaşacak Somaspor, yapımı tamamlanan yeni stadyumundaki eksikler nedeniyle rakibini Soma Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Çim sahası, tribünleri, ışıklandırması ve skor tabelası hazır olan yeni stadyumda çevre düzenlemesi, teknik donanımlar ve seyirci tribünleriyle ilgili bazım kısımlarda eksikliklerin olduğu belirtildi. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 16 Mayıs 2022'de ihalesi yapılan ve 15 bin metrekarelik arazide inşa edilen 7 bin kişi kapasiteli yeni stadyumun ilerleyen haftalarda seyirciyle bulaşması bekleniyor. Futbol Federasyonu, yeni statla ilgili son haftaya kadar bekledikten sonra yapılan incelemede tespit edilen eksikler yüzünden maçı eski stada aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
