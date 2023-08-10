Somaspor, transferde genç futbolcularla anlaştı

TFF 2'nci Lig takımlarından Somaspor, yeni sezon öncesi transferde genç futbolculara ağırlık verdi. Takım, Tekirdağspor ve Edirnespor'dan oyuncularla sözleşme imzaladı. Ayrıca, Aliağa FK ile oynanan özel maçı da kazandı.

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transferde ağırlıkla amatör ve genç futbolculara yönelen Somaspor, daha önceden anlaşmaya vardığı Tekirdağspor'dan 23 yaşındaki stoper Muhammet Ensar Akgün ile 18 yaşındaki orta saha Ersel Ayberk Karaca'nın yanı sıra Edirnespor'dan 23 yaşındaki defans oyuncusu Yasin Yıldız'la sözleşme imzaladı. Ayberk 3, Ensar 2+1, Yasin ise 2 yıllık imza attı. Siyah-beyazlı ekip, sezon hazırlıkları kapsamında Soma Atatürk Stadı'nda 3'üncü Lig'in yeni ekibi Aliağa FK'yla oynadığı özel maçı da 2-1 kazandı.