Somaspor, sahasında Arnavutköy Belediyespor'a 2-1 yenilerek umduğunu bulamadı

Somaspor, sahasında Arnavutköy Belediyespor'a 2-1 yenilerek umduğunu bulamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Geçen hafta Hatayspor'u yenen Somaspor, Arnavutköy Belediyespor'a 2-1 yenilerek alt sıralardan kurtulma umuduna fren yaptı. Konuk ekibin golleri 25 ve 50'de Cem Talha Dinçer'den geldi; 60'ta kırmızı gören Emir Şenocak'ın takımı 10 kişi kaldı, Enes Yetkin'in 82'deki golü yetmedi.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Hatayspor galibiyetiyle alt sıralardan kurtulmak için umutlanan Somaspor iç sahada Arnavutköy Belediyespor'a 2-1 yenilerek fren yaptı. Soma Nazım Yavuz Stadı'ndaki maçta konuk ekibin gollerini 25 ve 50'nci dakikalarda Cem Talha Dinçer kaydetti. Emir Şenocak'ın 60'ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Somaspor'a Enes Yetkin'in 82'nci dakikada gelen tek golü puan için yetmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı