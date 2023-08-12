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Somaspor, Özgür Kazar ile sözleşme imzaladı

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TFF 2'nci Lig'deki Manisa temsilcisi Somaspor, Belediye Kütahyaspor'dan ofansif orta saha oyuncusu Özgür Kazar'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon kulübünde 24 maçta forma giyen futbolcu, siyah-beyazlılara transfer oldu.

TFF 2'nci Lig'deki Manisa temsilcisi Somaspor, Belediye Kütahyaspor'dan ofansif orta saha oyuncusu Özgür Kazar'la sözleşme imzaladı. Geçen sezon kulübünde 24 maçta forma giyen futbolcu 2 yıllığına siyah-beyazlılara transfer oldu. Fenerbahçe U21, Boluspor, Hatayspor, Mardin 1969 Spor formalarını da giyen Özgür'ün imza törenine Başkan Mustafa Aydın da katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Belediye Kütahyaspor Manisa Spor Haberler

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