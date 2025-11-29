Somaspor, Kırklarelispor ile Kritik Maça Çıkıyor
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son dönemde zorlu günler geçiren Somaspor, bahis soruşturması nedeniyle verilen aranın ardından yarın Kırklarelispor ile karşılaşacak. Takımda birçok oyuncunun ceza alması moral bozarken, kritik mücadele saat 15.00'te başlayacak.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçta 3 yenilgi ve 2 beraberlik alarak düşme hattına gerileyen Somaspor, lige bahis soruşturması nedeniyle verilen 2 haftalık aradan sonra yarın 13'üncü hafta maçında deplasmanda Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek. Kırklareli Atatürk Stadı'nda Kaan Kara'nın yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Somaspor'da bahis soruşturması kapsamında Kadir Karış 12, Yiğithan Kır, Mahmut Şat 9, Okan Karaman 6, Engincan Duman, Ferit Bay Gündüz 3 ay; Ceyhun Çoban, Batuhan Güner, Saffet Efe Kavas ile Hüseyin Solaklı da 45'er gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor