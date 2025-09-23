Somaspor'da Yeni Teknik Direktör: Recep Çetin

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 5 maçta 1 beraberlik, 4 yenilgi alan Somaspor'da teknik direktör Özgür Bayer ile yolları ayıran yönetim göreve Recep Çetin'i getirdi. Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından biri olan teknik direktör Recep Çetin'in siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi. Recep Çetin, Somaspor'un başında ilk sınavını bu hafta sonu sahasında oynanacak Aliağa FK maçında verecek. Camia, takımın yeni hocasıyla birlikte bu kritik karşılaşmada çıkış yakalanmasını umut ediyor. Taraftarların da bu maça yoğun ilgi göstermesi ve tribünlerde takımlarına destek vermesi bekleniyor. Çetin son olarak 2023'te Balıkesirspor'u çalıştırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor