Solskjaer, Mourinho'ya Karşı 3. Galibiyetini Aldı

Solskjaer, Mourinho'ya Karşı 3. Galibiyetini Aldı
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Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho'ya karşı 6. maçında 3. galibiyetini elde etti. Rekabetteki durum 3-2 oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya rakip olduğu 6. maçta 3. galibiyetini aldı. Mourinho'nun ise 2 galibiyeti bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Teknik adamların da büyük çekişmesine sahne olan mücadelede kazanan siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu.

Solskjaer, Mourinho ile 6. kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Solskjaer; Cardiff City ve Manchester United'ı çalıştırırken, Mourinho ise Chelsea ile Tottenham'ın başındaydı.

Bu akşama kadar iki teknik adamın da ikişer galibiyeti bulunuyordu. Solskjaer, siyah-beyazlıların başında kazanarak galibiyetlerde 3-2 öne geçti.

Solskjaer - Mourinho rekabetinde bir de beraberlik bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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