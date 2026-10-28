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Söke 1970 SK, teknik direktör Serkan Baziya ile yollarını ayırdı

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Söke 1970 SK, teknik direktör Serkan Baziya ile yollarını ayırdı
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3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Söke 1970 SK, teknik direktör Serkan Baziya ile yollarını ayırdı. Kulüp, emek ve katkılarından dolayı Baziya'ya teşekkür ederken kırmızı-lacivertli takım, son olarak deplasmanda Karşıyaka'ya 2-1 yenildiği ligde 8 maçta 7 puanla 12'nci sırada bulunuyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Söke 1970 SK'da teknik direktör Serkan Baziya ile yollar ayrıldı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca ortaya koyduğu emek, özveri ve katkılarından dolayı Teknik Direktörümüz Serkan Baziya'ya teşekkür ederiz. Hocamıza bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Ligde son olarak deplasmanda Karşıyaka'ya 2-1 yenilen Söke temsilcisi 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 7 puanla 12'nci sırada yer buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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