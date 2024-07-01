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Slovakya yedek kulübesine "Cinsel organını" işaret eden Jude Bellingham'dan açıklama var

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Euro 2024 Son 16 Turu'nda Slovakya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen İngiltere'de Jude Bellingham, gol sevincinde skandal bir harekete imza attı. Slovakya yedek kulübesine 'cinsel organını' işaret eden ve büyük tepki çeken Bellingham bu hareketinin arkadaşlarına yönelik olduğunu, Slovakya takımına saygısızlık yapmadığını belirtti.

Euro 2024 Son 16 Turu'nda Slovakya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen İngiltere'de Jude Bellingham, gol sevincinde skandal bir harekete imza attı.

BÜYÜK TEPKİ ALDI

Skoru 1-1'e getiren golü attıktan sonra Slovakya yedek kulübesine 'cinsel organını' işaret eden bir hareket yapan İngiliz futbolcu Jude Bellingham büyük tepki çekti.

AÇIKLAMA YAPTI

Bunun üzerine X hesabından bir açıklama yapan Jude Bellingham "Maçtaki bazı yakın arkadaşlara yönelik bir hareketti. Slovakya takımının bu akşamki performansına saygıdan başka bir şey değil" diye yazdı. UEFA'nın Jude Bellingham'a ceza verip vermeyeceği merak ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jude Bellingham Slovakya Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Halkçı:

Tabiki ceza verecek orada kime yptığının bir önemi yok onca insanın önünde UEFA'nın organizasyonunda yapılmış bir hareket herkese saugıaızlık . Arkadaşına yapmış git evine nereni gösterirsen göster

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