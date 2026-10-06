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Sivrihisar'da kadınlar için açılan pilates kursuna 57 kadın katıldı

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Sivrihisar'da kadınlar için açılan pilates kursuna 57 kadın katıldı
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kadınlar için açılan pilates kursu 57 kadının katılımıyla başladı. Katılımcılar, günlük hayatın stresinden uzaklaşmak ve fiziksel dayanıklılıklarını artırmak için uzman eşliğinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kadınlara yönelik başlatılan pilates kursuna 57 kadın katılım sağladı.

Sivrihisar'da kadınların spor yapabilmesi ve sağlıklı yaşam sürmeleri amacıyla açılan kurslar devam ediyor. Bu kapsamda spor salonunda düzenlenen ve hem ev hanımlarına hem de çalışan kadınlara hitap eden pilates kursu, 57 kadının katılımıyla faaliyete geçti. Kadınların günlük hayatın stresinden uzaklaşarak hareket etmelerini, fiziksel dayanıklılıklarını artırmalarını ve daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini amaçlayan kursta katılımcılar, uzman eşliğinde antrenmanlarını sürdürüyor. Sporun her yaş grubuna ulaşması hedeflenen çalışmanın önümüzdeki süreçte de devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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