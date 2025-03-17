DEM Parti, AK Parti'yle Meclis'te 2 saat görüştü: Samimi, dostane bir sohbet oldu

AK Parti-DEM Parti görüşmesi sonrası ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine sayısız tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Sayısız tabutla tehdit ettiler

Sivassporlu Üç Futbolcu Milli Takımına Davet Edildi

Sivassporlu Üç Futbolcu Milli Takımına Davet Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj, Garry Rodrigues ve Samuel Moutoussamy, ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı. Rey Manaj Arnavutluk, Rodrigues Yeşil Burun Adaları ve Moutoussamy ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımında forma giyecek.

Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, Garry Rodrigues ve Samuel Moutoussamy, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Sivasspor'un 3 oyuncusu ülkelerinin milli takımına davet edildi. Kırmızı-beyazlı camiadan konu ile ilgili yapılan paylaşımda; golcü oyuncu Rey Manaj'ın Arnavutluk Milli Takımı, Garry Rodrigues'in Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ve Samuel Moutoussamy'in ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı kadrosuna çağırıldığı ifade edildi.

Yapılan paylaşıma, "3 futbolcumuz ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Rey Manaj, Garry Rodrigues, Samuel Moutoussamy, başarılar diliyoruz" notu da eklendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi
img

OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin
img

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını öldüren kadın ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Doyamadan göçüp gitmişti! İşte Defne'nin oğlunun son hali
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.