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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe Maçını Değerlendirdi

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Sivasspor'un Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olduğu maçın ardından Bülent Uygun, sakatlıklar ve dar kadro yapısının oyun planlarını bozduğunu açıkladı.

SİVASSPOR Teknik Direktörü Bülent Uygun, "En önemli oyuncularımızın sakatlığı, kadro yapısının dar olması bizim oyun planlarımızı bozdu. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" dedi.

Sivasspor, Süper Lig'in 12'nci hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu. İstemedikleri bir sonuç aldıklarını söyleyen Bülent Uygun, "İlk golü yedikten sonraki süreçte toparlanmamız zor oldu. En önemli oyuncularımızın sakatlığı, kadro yapısı dar olması bizim oyun planlarımızı bozdu. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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