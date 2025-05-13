Sivasspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmasına geçen kırmızı-beyazlı takım, yarım sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS