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Sivasspor, Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Trendyol Süper Lig'de 27. haftasında Pendikspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışması ve taktik çalışmaları yaptı. Başkan Mecnun Otyakmaz ve As Başkan Faruk Taşseten de antrenmanı takip etti.

Trendyol Süper Lig'de 27. haftasında Pendikspor ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenmanı Başkan Mecnun Otyakmaz ve As Başkan Faruk Taşseten de takip etti.

Sivasspor ile Pendikspor yarın saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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