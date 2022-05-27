Sivasspor ile Trabzon Süper Kupa'da karşılaşacak - Haberler

Sivasspor ile Trabzon Süper Kupa'da karşılaşacak
İhlas Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, Süper Kupa maçında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, Süper Kupa maçında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Sivasspor, Türkiye Kupası'nı kazanarak Türkiye Süper Kupası mücadelesine çıkma hakkı kazandı. Kırmızı-beyazlılar Süper Kupa Finali'ni Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile oynayacak.
Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa final maçının tarihi henüz açıklanmadı. - SİVAS
İhlas Haber Ajansı / Spor