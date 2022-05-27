Sivasspor ile Trabzon Süper Kupa'da karşılaşacak - Haberler

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Sivasspor ile Trabzon Süper Kupa'da karşılaşacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor ile Trabzon Süper Kupa'da karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, Süper Kupa maçında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, Süper Kupa maçında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Sivasspor, Türkiye Kupası'nı kazanarak Türkiye Süper Kupası mücadelesine çıkma hakkı kazandı. Kırmızı-beyazlılar Süper Kupa Finali'ni Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile oynayacak.

Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa final maçının tarihi henüz açıklanmadı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Süper Kupası, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Haberler

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