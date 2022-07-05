Sivasspor'da sağlık kontrolleri sürüyor Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da, sağlık kontrolleri devam ediyor. Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da, sağlık kontrolleri devam ediyor. Sivasspor'da futbolcular Aaron Appindangoye, Mustapha Yatabare ve Dimitrios Goutas, hastanede sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcular sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Mustapha Yatabare Sivasspor Bolu Spor Haberler

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