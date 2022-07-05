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Sivasspor'da sağlık kontrolleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'da sağlık kontrolleri sürüyor

Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da, sağlık kontrolleri devam ediyor.

Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da, sağlık kontrolleri devam ediyor.

Sivasspor'da futbolcular Aaron Appindangoye, Mustapha Yatabare ve Dimitrios Goutas, hastanede sağlık kontrolünden geçti.

İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcular sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustapha Yatabare Sivasspor Bolu Spor Haberler

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