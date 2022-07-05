Sivasspor'da Kerem Atakan Kesgin sağlık kontrolünden geçirildi Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin sağlık kontrolüne tabi tutuldu. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin sağlık kontrolüne tabi tutuldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kerem Atakan Kesgin, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkikleri yapılan futbolcu iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. AA / Halife Yalçınkaya - Spor Kerem Atakan Kesgin Sivasspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Sivasspor'da Kerem Atakan Kesgin sağlık kontrolünden geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.