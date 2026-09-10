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Sivasspor'da "1 maçta 2 futbolcuda 2 kırık"

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- Kırmızı-beyazlı ekibin Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Süleyman'da köprücük, Kamil'de kaburga kırığı tespit edildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, futbolcuları Süleyman Özdamar'ın köprücük kemiğinde, Kamil Fidan'ın kaburgasında kırık tespit edildiğini açıkladı.

Kulübün açıklamasında, Süleyman Özdamar'ın ligin 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlandığına değinilerek "Oyuncunun muayene ve tetkiklerinde köprücük kemiği kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuz başarılı bir cerrahi operasyon geçirmiş olup rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Futbolcu Kamil Fidan'ın da aynı müsabakada sakatlandığı aktarılan açıklamada, "Oyuncumuz Kamil Fidan'ın ise aynı müsabaka sırasında aldığı darbe sonucunda yapılan muayene ve tetkiklerinde kaburga kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından başlatılmıştır. Her iki oyuncumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA
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