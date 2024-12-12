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Sivasspor Bodrum'a Ulaştı, Maç İçin Hazırlıklara Başladı

Sivasspor Bodrum'a Ulaştı, Maç İçin Hazırlıklara Başladı
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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, 22 kişilik kafileyle Bodrum'a ulaştı. Kırmızı-beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçerek maç saatini bekliyor. Cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle kadroda bazı eksiklikler var.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, Bodrum'a ulaştı.

Ligde Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, 22 kişilik kafileyle Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Kırmızı-beyazlı kafilede şu sporcular yer alıyor:

Ali Şaşal Vural, Hüseyin Arslan, Uras Radakovic, Samba Camara, Achilleas Poungouras, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Murat Paluli, Alaaddin Okumuş, Charis Charisis, Oğuzhan Aksoy, Özkan Yiğiter, Alex Pritchard, Azizbek Turgunboev, Emrah Başsan, Queensy Menig, Bekir Turaç Böke, Garry Rodrigues, Keita Balde, Fode Koita, Rey Manaj.

Sarı kart cezalısı Djordje Nikolic ile Noah Sonko Sundberg, sakatlıkları bulunan Samuel Moutoussamy ve Jan Bieganski maç kadrosunda yer almadı.

Başkan Bahattin Eken de takımla birlikte Bodrum'a geldi.

Bodrum FK ile Sivasspor, yarın saat 20.00'de Bodrum Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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