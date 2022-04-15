Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Top kapma, pas ve pres çalışması yapılan antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Sivasspor, öğleden sonra Hatay'a giderek kampa girecek.

Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 13.30'da Yeni Hatay Stadyumu'nda karşılaşacak. ???????