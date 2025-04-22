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Sivasspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dinamik koşular ve 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Net Global Sivasspor ile Onvo Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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