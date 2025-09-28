Haberler

Sivas'ta Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Avrupa Spor Haftası kapsamında çeşitli branşlarda etkinlikler düzenlendi. Vali Yardımcısı ve yerel protokolün katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte basketbol, voleybol, bisiklet gibi birçok spor dalında yarışmalar yapıldı.

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı himayesinde, Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonuyla Hafik Gölü Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İlçe protokolü ve katılımcılar, basketbol, voleybol, bisiklet, floor curling, dart, masa tenisi, badminton, okçuluk, bilek güreşi, matrak ve su sporları gibi branşlarda hünerlerini sergiledi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Osman Altın, Hafik Kaymakamı Mürüvvet Yücel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Baysal, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz - Spor
