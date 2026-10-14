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Sivas'ta Amatör Spor Haftası'nda hentbol ve basketbol gösteri maçları düzenlendi.

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Sivas'ta Amatör Spor Haftası'nda hentbol ve basketbol gösteri maçları düzenlendi.
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Sivas'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında hentbol ve basketbol gösteri maçları düzenlendi. Hentbol müsabakaları Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda, basketbol maçları ise Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılırken katılımcılara katılım belgesi verildi.

Sivas'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında hentbol ve basketbol gösteri maçları düzenlendi. Farklı spor branşlarını bir araya getiren organizasyonlarda sporcular, hem mücadele etti hem de sporun birleştirici gücünü ortaya koydu.

Hentbol gösteri müsabakaları, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Hentbola gönül veren eski sporcuların katıldığı karşılaşmalarda, sporcular yeniden sahaya çıkarak hünerlerini sergiledi. Dostluk ve dayanışma içerisinde geçen müsabakaların ardından katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir diğer organizasyon ise basketbol gösteri müsabakaları oldu. Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçlarda sporcular bir araya gelerek basketbol heyecanı yaşadı.

Gösteri müsabakalarının ardından organizasyona katılan sporculara katılım belgeleri verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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