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Sırp basketbolcu Luka Mitrovic, 2026-2027 sezonunda Bahçeşehir Koleji forması giyecek

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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Luka Mitrovic'i kadrosuna kattığını duyurdu. 33 yaşındaki basketbolcu, 2026-2027 sezonunda Bahçeşehir Koleji formasını terletecek; son olarak Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giymişti.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Luka Mitrovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki basketbolcu, 2026-2027 sezonunda Bahçeşehir Koleji formasını terletecek.

Mitrovic, son olarak Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giydi.

Kaynak: AA
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