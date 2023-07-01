Samsun'un Alaçam ilçesinde Şirinköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen festivalde, 100 civarında sporcu katıldı. Başpehlivanlık Serdar Çavuşoğlu'nun kazandığı güreşlerde ikinci Yalçın Sözen, üçüncü Resul Güne ve dördüncü Hasan Çevik oldu. Organizasyonun güreş ağalığı ise Şeref Şahin tarafından elde edildi. Dernek başkanı Adem Sağlam, etkinliğe katılımdan memnun olduklarını ve her yıl üzerine bir şeyler katarak düzenlediklerini belirtti.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Şirinköy Karakucak Güreşleri ve Keşkek Festivali gerçekleştirildi.

Şirinköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen festivaldeki güreşlere 100 civarında sporcu katıldı.

Başpehlivanlığı Serdar Çavuşoğlu'nun kazandığı güreşlerde ikinci Yalçın Sözen, üçüncü Resul Güne, dördüncü ise Hasan Çevik oldu.

Organizasyonun güreş ağalığını ise 100 bin lira ile Şeref Şahin elde etti.

Dernek başkanı Adem Sağlam, bu yıl 10'uncusunu düzenledikleri karakucak güreşleri ve keşkek festivaline katılımdan memnun olduklarını dile getirerek, etkinliği her yıl üzerine bir şeyler katarak yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının ata güreşini sürdürmek, örf ve adetlerini yerine getirmek olduğunu anlatan Sağlam, "Bu nedenle bu tür organizasyonlar planlıyoruz. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, civar köydeki vatandaşlarımıza, bize destek sunan sponsorlara teşekkür ederim." dedi.

Organizasyona Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, Alaçam Ziraat Odası ve Muhtaralar Derneği Güreşleri ağası Turgut Şahin katıldı.