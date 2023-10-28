Sinop'un Boyabat ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Spor ve Oyun Şenliği, çocuk ve gençlere yönelik çeşitli spor yarışmaları ve oyunlarla renkli bir şekilde gerçekleştirildi. Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan da etkinliğe katılarak çocukların oyun ve yarışmalarını izledi.

Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlamaları Spor ve Oyun Şenliği ile Devam Etti

Sinop'un Boyabat ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "Spor ve Oyun Şenliği" gerçekleştirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programda çocuk ve gençlere yönelik çeşitli spor dalında yarışmalar ve oyunlar oynandı.

Şenliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, çocukların oyun ve yarışmalarını izledi. Çocuklar ve velileriyle sohbet eden Yılmaz, çocuklara hem derslerinde hem de sportif ve kültürel etkinliklerde başarılar diledi.

Boyabat Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Erdem, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Hem geleneksel oyunları, çocukluğumuzda oynadığımız oyunları yarınlara aktarmak hem de profesyonel kurslarımızın küçük prototipine gençlerimizi davet etmek istedik." dedi.