Simon Dehairs, Türkiye Bisiklet Turu'nun İlk Etabını Kazandı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) ilk etabını, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcusu Simon Dehairs kazandı.

Antalya'daki 132 kilometrelik parkurda düzenlenen ilk etabı, 2 saat 51 dakika 4 saniyede bitiren Dehairs birinci oldu.

Sprint finişine sahne olan etapta XDS Astana takımından İtalyan sporcu Matteo Malucelli 2'nciliği, Team Flanders-Baloise'den Belçikalı Jules Hesters ise 3'üncülüğü elde etti.

Bu sonuçla Dehairs, genel klasmanda zirveye çıkarak "turkuaz mayo"yu giydi.

China-Glory-Metech takımından Güney Afrikalı Willem Smit de sprint ve Türkiye güzellikleri klasmanlarında zirvede yer aldı.

TUR 2025'in ikinci etabı

Yarışa, yarın Kemer ile Kalkan arasında yapılacak 2. etapla devam edilecek.

Sporcular, TUR 2025'in en uzun ikinci etabında 167,4 kilometre pedal çevirecek. Kemer'de Oliba Park'tan saat 12.00'de verilecek startla başlayacak, sprinterlerin ve tırmanışçıların ilk güç yarışına sahne olacak etap, Kalkan'da sona erecek.

İkinci etapta turkuaz mayoyu Simon Dehairs, yeşil mayoyu Matteo Malucelli, kırmızı mayoyu Jules Hesters, beyaz mayoyu ise Willem Smit giyecek.