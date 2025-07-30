Simge Aköz sağlık sorunları nedeniyle ameliyat edilecek

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A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Simge Aköz'ün sağ el başparmağındaki bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olacağı açıklandı. TVF, Aköz'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milli voleybolcu Simge Aköz'ün sağ el başparmağından ameliyat edileceği açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonunun sonunda sağ el baparmağında bağ yaralanması yaşayan milli voleybolcu Simge Aköz, değerlendirmeler sonucunda milli takımla FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) sürecini özel koruyucu ekipman eşliğinde sorunsuz bir şekilde tamamlamıştı.

Ancak düzenli kontrollerde ağrılarının arttığı tespit edilen Simge Aköz'ün tedavisinin cerrahi yöntemle sürdürülmesine, Eczacıbaşı Spor Kulübü sağlık ekibi ve TVF Sağlık Kurulunun ortak kararıyla karar verildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'deki kaptanı olan Simge Aköz'e geçmiş olsun dileklerini ileten TVF, sürecin başarıyla tamamlanmasını diledi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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