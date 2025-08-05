Simge Aköz Sağ El Başparmağından Operasyon Geçirdi

Simge Aköz Sağ El Başparmağından Operasyon Geçirdi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı liberosu Simge Aköz, sağ el başparmak bağındaki yırtık nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdi. Türkiye Voleybol Federasyonu, Aköz'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı liberosu Simge Aköz, sağ el başparmak bağındaki yırtık nedeniyle operasyon geçirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Simge Aköz'ün sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Simge Aköz'ün, sağ el başparmak bağında yaşadığı travmatik yırtık nedeniyle geçirdiği operasyon bu sabah başarıyla gerçekleştirilmiştir. Simge Aköz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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