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Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenledi

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Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda öğrenciler arasında çekişmeli ve eğlenceli müsabakalar gerçekleşti. Turnuvaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verildi ve 1. olan öğrenciler il turnuvasına katılmaya hak kazandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere ve yöneticilere teşekkür etti.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen, oldukça çekişmeli ve eğlenceli geçen müsabakalar sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven tarafından turnuvaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verildi.

Turnuvada 1. olan öğrenciler il turnuvasına katılmaya hak kazandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğretmenler ve yöneticiler ile turnuvaya katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Eğitim Müdürlüğü İsmail Güven Simav Eğitim Spor Güncel Haberler

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