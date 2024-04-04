Siltaş Yapı Pendikspor, Samsunspor ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, "Bizim için bir puan önemlidir, değerlidir." dedi.

Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele anlamında keyifli bir karşılaşma olduğunu aktardı.

Samsunspor'un sahasında ön alan baskısını çok iyi yaptığını belirten Üzülmez, "Samsunspor özellikle iç saha maçlarında ön alan baskısını en iyi yapan takımlardan birisi. Belki de bu anlamda ilk ikinin içerisinde olduğunu söyleyebilirim ki yaptığımız analizlerde de 15-20 dakikalık süre içerisinde taraftar desteğini de arkasına alarak ön alan baskısını iyi yapan bir takıma karşı oynadık. Yetenekli oyuncular var ön tarafta. Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Hem taktiksel anlamda saha içerisinde hem yaptığımız toplantılarda rakibin ön alan baskısına çok iyi çalıştık ve bugün de oyuncularım sonuna kadar bu uygulamayı saha içerisinde gösterdi. Bizim için tabii ki bir puan önemlidir, değerlidir." ifadelerini kullandı.

Üzülmez, Samsunspor deplasmanının çok zorlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Tabii ki galip gelmek isterdik. Bu yarışın içerisinde son haftaya kadar olmak istiyoruz. Pendikspor'a geldiğimiz günden itibaren hakikaten takım içerisinde bir dokunuş yaptığımızı düşünüyorum. İki haftadır gol yemiyoruz. Oyuncular bugün oyunun başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmayan bir takım görüntüsü içerisinde mücadele ettiler ve direnç gösterdiler. Tabii ki biz bu yarışı sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Geldiğimiz günden itibaren Konyaspor maçı haricinde oynadığımız 3 müsabakada da oyuncuların saha içerisinde disiplinli bir şekilde oynamasını istiyorduk ve bunu başardığımızı düşünüyorum. Biz ligde kalmak istiyoruz ama olumsuz bir tablo olursa da bu şekilde mücadele ederek bir şekilde herkesin takdir ettiği, alkışlayacağı bir takımı ortaya çıkartmak istiyoruz. Bu anlamda da oyuncularımı kutluyorum."