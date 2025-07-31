Sıla Aleyna Çelebi A Milli Takımda İlk Maçını Oynadı

Türkiye Kadın Hokey A Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosuna seçilen Muğlalı genç sporcu Sıla Aleyna Çelebi, A Milli formayla ilk maçına çıktı.

Alanya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Hokey Şampiyonası'nda Türkiye, Lüksemburg ile karşı karşıya geldi. Millilerin 11-0 kazandığı maçta forma giyen Sıla Aleyna Çelebi, mücadeleci performansı ve hırsıyla göz doldurdu.

Yıllardır hokeyin alt yaş kategorilerinde başarıyla yer alan Çelebi, U16, U18 ve U21 Milli Takımlarında gösterdiği performansla spor kamuoyunun dikkatini çekmişti. Bu yıl A Milli Takım kampına da davet edilen genç sporcu, 18 kişilik ana kadroya girerek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazandı.

"Hedefim, uzun yıllar Milli formayı taşımak"

A Milli formayla sahaya çıkmanın gururunu yaşadığını belirten Çelebi, "Hedefim uzun yıllar boyunca A Milli Takım formasını giyerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu noktaya gelmemde emeği olan herkese teşekkür ederim. Özellikle çocukluğumdan itibaren bana mücadele etmeyi öğreten Başantrenörümüz Serkan Şen'e minnettarım" ifadelerini kullandı. - MUĞLA